Haberler

Kuveyt: İran'dan 18 İHA saldırısı düzenlendi, 13'ü imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ordusu, son 24 saat içinde İran'dan ülkeye gerçekleştirilen 18 insansız hava aracı saldırısından 13'ünün engellendiğini ve 2'sinin Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'ni hedef alarak küçük çaplı yangınlara neden olduğunu bildirdi.

Kuveyt Ordusu tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Kuveyt hava sahasında 18 "düşman" İHA tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'lardan 13'ünün imha edildiği, 2 İHA'nın ise Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'ne ait 2 operasyonel birimi hedef alarak küçük çaplı yangınlara yol açtığı aktarıldı.

Yangınların kontrol altına alındığı ve olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, diğer 3 İHA'nın ise "tehdit alanı" dışında düştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı

E-5'te can pazarı! Acı haber sonra geldi
İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da can kaybı 1000'i aştı

İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı korkunç boyutta!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti

Yıllardır devam eden fobi bu senede de devam etti
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı

E-5'te can pazarı! Acı haber sonra geldi
İran, Hayfa'da petrol rafinerisini vurdu

İran'ın son saldırısı ağır oldu! İsrail'in can damarını vurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu