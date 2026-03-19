Kuveyt: İran'dan 18 İHA saldırısı düzenlendi, 13'ü imha edildi
Kuveyt ordusu, son 24 saat içinde İran'dan ülkeye gerçekleştirilen 18 insansız hava aracı saldırısından 13'ünün engellendiğini ve 2'sinin Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'ni hedef alarak küçük çaplı yangınlara neden olduğunu bildirdi.
Kuveyt Ordusu tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Kuveyt hava sahasında 18 "düşman" İHA tespit ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'lardan 13'ünün imha edildiği, 2 İHA'nın ise Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'ne ait 2 operasyonel birimi hedef alarak küçük çaplı yangınlara yol açtığı aktarıldı.
Yangınların kontrol altına alındığı ve olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, diğer 3 İHA'nın ise "tehdit alanı" dışında düştüğü kaydedildi.