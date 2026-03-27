Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor

Kuveyt ordusu, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin etkili olduğunu açıkladı. Vatandaşlara güvenlik talimatlarına uymaları hatırlatıldı.

Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğunu duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt hava savunma sistemlerinin "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.

Açıklamada, patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önlemesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Vatandaşlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
