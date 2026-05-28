Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalıştığını duyurdu. Patlama seslerinin bu önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, saldırıların kaynağına dair bilgi verilmedi.
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı belirtildi.
Duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıların önlemesinden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.