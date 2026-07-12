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Kuveyt ordusu: Hava sahamızdaki düşman hedeflerine müdahale ediliyor

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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına yönelik düşman hedeflerine karşı müdahalede bulunduğunu duyurdu. Patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına yönelik "düşman hedeflerine karşı" müdahalede bulunduğunu duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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