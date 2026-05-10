Kuveyt: Ülke hava sahasına giren İHA'lara müdahale edildi
Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren düşman insansız hava araçlarına müdahale edildiğini duyurdu. Silahlı kuvvetler, ülkelerin güvenliğini sağlamak için sürekli hazırlıkta olduğunu belirtti.
Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren insansız hava araçlarına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Kuveyt ordusunun ülke hava sahasına giren "düşman" İHA'laram müdahalede bulunduğu belirtildi.
İHA'ların kaynağına ve sayısına ilişkin bilgi verilmezken, silahlı kuvvetlerin ülkenin güvenliğini sağlamak için daima hazır olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran