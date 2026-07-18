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Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına karşılık veriyor

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Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, İran'dan atılan 6 ayrı füze ve İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini, patlama seslerinin bu müdahalelerden kaynaklandığını açıkladı.

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemek için devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA ile düzenlenen saldırılara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede patlama sesleri duyulması halinde bunların hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını engellemesinden" kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 6 kez düzenlediği füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
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