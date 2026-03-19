Kuveyt, İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lara müdahale etti

Kuveyt, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları engellemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, ülke hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale edildiği kaydedildi, vatandaşlara ilgili kurumlar tarafından yapılan güvenlik uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.