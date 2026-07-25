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Kuveyt, İran'a yönelik saldırılara katıldığı iddialarını yalanladı

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Kuveyt, İran'a yönelik askeri operasyonlara katıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, ülke topraklarının herhangi bir saldırıda kullanılmasına izin vermediğini bildirdi.

Kuveyt, İran'a yönelik askeri operasyonlara katıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, ülke topraklarının herhangi bir saldırıda kullanılmasına izin vermediğini bildirdi.

Kuveyt'in Washington Büyükelçisi Şeyha Ez-Zeyn es-Sabah'ın konuya ilişkin açıklaması, Kuveyt'in resmi haber ajansı KUNA'da yayımlandı.

Büyükelçi Sabah, Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan "Kuveyt'in, İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

Sabah, "Kuveyt, İran karşıtı hiçbir askeri operasyona katılmadı, toprakları, hava sahası ve karasularının herhangi bir saldırıda kullanılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, gazeteden, haberde yer alan bilgileri Kuveyt'in tutumu ve politikasını yansıtacak şekilde düzeltmesini istedi.

WSJ, dünkü haberinde, Kuveyt'in, temmuz ayı başlarında İran'a gizlice savaş uçakları göndererek insansız hava araçları ve füze depolarını hedef aldığını iddia etmişti.

ABD yaklaşık iki haftadır İran'a saldırılar düzenliyor. İran da buna misilleme olarak, bölgedeki ABD ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü askeri üsler, tesisler ve diğer hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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