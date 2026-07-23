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Kuveyt-Irak Sınır Kapısına İHA Saldırısı

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Kuveyt ile Irak arasında yer alan Abdali Sınır Kapısı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda hasar meydana geldiği ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kuveyt ile Irak arasında yer alan Abdali Sınır Kapısı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda hasar meydana geldiği ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Abdali Sınır Kapısı'nın akşam saatlerinde mükerrer saldırıların hedefi olduğu aktarıldı.

Saldırıda sınır kapısında hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

İlgili makamların derhal gerekli önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülke sınırlarını korumak, güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığı aktarıldı.

Abdali Sınır Kapısı'na gün içinde İHA'larla düzenlenen saldırı sonrası sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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