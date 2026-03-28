Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu: Havalimanına İHA'larla düzenlenen saldırıda radar sistemleri zarar gördü
Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısında radar sistemleri büyük zarar gördü, ancak can kaybı yaşanmadı.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Herhangi bir can kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu havalimanındaki radar sistemlerinin büyük zarar gördüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak