Haberler

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin "saldırılara karşı koyduğunu" duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin düşman füze saldırıları ve insansız hava araçlarına karşı koyduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, patlama seslerinin hava savunma sisteminin düşman saldırılarını engellemesinin sonucu olduğu ifade edildi.

Kuveyt Haber Ajansı (KUNA), Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının ülkedeki güvenlik durumu hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı.

Ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman saldırılarını engellemesinin sonucu olduğu vurgulanan açıklamada, yetkili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyulması çağrısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

