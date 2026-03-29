Kuveyt: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu ve patlama seslerinin bu faaliyetlerden kaynaklandığını belirtti.
Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu