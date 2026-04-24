Kuveyt Hava Sahası Uçuşlara Yeniden Açıldı

KUVEYT, 24 Nisan (Xinhua) -- Kuveyt perşembe günü hava sahasını yeniden açarak Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarına onay verdi.

Kuveyt Haber Ajansı'nın Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberde, söz konusu kararın güvenli operasyonları sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleriyle yürütülen koordinasyon neticesinde alındığı belirtildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Başkanı Şeyh Hammud Mübarek es-Sabah, hava trafiğinin "en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun olarak" kademeli olarak yeniden başlayacağını söyledi.

Hasar gören tesislerdeki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden es-Sabah, ilk etapta operasyonların belirli noktalara yoğunlaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Tuvalet çöktü, turist 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü

Tuvalete giden kadın turist hayatının kabusunu yaşadı
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek

Beklenen düzenlemede sona gelindi! Aileler de bedel ödeyecek
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti

Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Trump'ın 'vur' emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir

Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu