Kuveyt Hava Sahası Uçuşlara Yeniden Açıldı

KUVEYT, 24 Nisan (Xinhua) -- Kuveyt perşembe günü hava sahasını yeniden açarak Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarına onay verdi.

Kuveyt Haber Ajansı'nın Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberde, söz konusu kararın güvenli operasyonları sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleriyle yürütülen koordinasyon neticesinde alındığı belirtildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Başkanı Şeyh Hammud Mübarek es-Sabah, hava trafiğinin "en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun olarak" kademeli olarak yeniden başlayacağını söyledi.

Hasar gören tesislerdeki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden es-Sabah, ilk etapta operasyonların belirli noktalara yoğunlaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua