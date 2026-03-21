Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye 9 balistik füze ile 4 İHA atıldı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 9 balistik füze ve 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Atvan, son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 9 balistik füzenin tespit edilerek imha edildiğini, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediğini belirtti.

Ayrıca ülkeye gönderilen 4 İHA'nın da düşürülerek etkisiz hale getirildiğini ifade eden Atvan, silahlı kuvvetlerin ülkeyi korumak için her zaman hazır olduğunu vurguladı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.