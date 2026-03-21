Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye 9 balistik füze ile 4 İHA atıldı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin hava sahasında 9 balistik füze ve 4 insansız hava aracının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ayrıca ülkeye gönderilen 4 İHA'nın da düşürülerek etkisiz hale getirildiğini ifade eden Atvan, silahlı kuvvetlerin ülkeyi korumak için her zaman hazır olduğunu vurguladı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
