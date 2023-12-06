Küvette boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebek tedaviye alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde annesinin küvette duş aldırmak istediği 10 aylık bebek, soluk borusuna su kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Bebek, hayati tehlikesi bulunduğu için Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde küvette boğulma tehlikesi geçirdiği iddia edilen 10 aylık bebek, tedaviye alındı.
İddiaya göre, Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta annesi K.C'nin küvette duş aldırmak istediği 10 aylık Mihra C, soluk borusuna su kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen bebek, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından bebek, Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.
Bebeğin, annesinin sara nöbeti geçirdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdiği iddia edildi.