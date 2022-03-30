Kütüphane Haftası Aliağa'da Etkinliklerle Kutlanıyor

ALİAĞA, İZMİR (Bültenler) - Etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Serkan Acar, istek üzerine öğrencilerin okudukları kitapları imzaladı.

Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda organize edilen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr.Erdoğan Akyüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"KİTAPLAR GÜNÜMÜZÜN BİLGİ HAZİNELERİDİR"

Kütüphane ve kitapların insan hayatının ayrılmaz parçası olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "İnsanlar ölür fakat kitaplar ölmez. Kütüphane ve kütüphanecilik bu açıdan büyük önem taşıyor. Kitaplar günümüzün bilgi hazineleridir. Kütüphaneler de bilgi mezarlarıdır. Bilgiye ulaşmada internet her ne kadar önemli olsa da kütüphanelerin vermiş olduğu iklim çok daha özeldir" dedi.

BAŞKAN SERKAN ACAR ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KİTAP OKUDU

Kaymakam Ömer Karaman'ın konuşmasının ardından Aliağa'da 2021 yılında en çok kitap okuyanlara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni sonrasında 'Okursak Dünya Güzelleşir' temasıyla 20 dakikalık kitap okuma etkinliği yapıldı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerin fotoğraf ve imza isteklerini de geri çevirmedi.

Bültenler / Güncel