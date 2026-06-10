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Karamürsel'de kütüphane yetkilileri işitme engelli öğrencilerle buluştu

Karamürsel'de kütüphane yetkilileri işitme engelli öğrencilerle buluştu
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Karamürsel Halk Kütüphanesi görevlileri, Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilere kitap ve hediye verdi, görme engelli personel Fırat Gündüz deneyimlerini paylaştı.

Karamürsel Halk Kütüphanesi görevlileri, Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Dereköy Mahallesi'nde bulunan okuldaki etkinlik kapsamında kütüphane personeli, öğrencilere çeşitli kitaplar ve hediyeler verdi.

Görme engelli kütüphane personeli Fırat Gündüz, deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kütüphane Müdürü Saba Tezcan da okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirdikleri ziyarette öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Okul Müdürü Atilla Türkkal ise öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade ederek, kütüphane yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programa, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı ve kütüphane personeli de katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas
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