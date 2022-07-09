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Kutsal topraklarda hac coşkusu

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacılar, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra hareket ederek Müzdelife'ye ulaştı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacılar, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra hareket ederek Müzdelife'ye ulaştı. Müzdelife'ye ulaşan hacılar bir yandan namaz kıldığı ve ibadet ettiği görülürken, diğer yandan ise şeytan taşlamada kullanılacak taşları topladıkları görüldü.

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Suudi Arabistan Mekke Güncel Haberler

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