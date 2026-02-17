Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli: "Madeni Paraların Maden Maliyeti Nominal Değerinin Üzerinde"

(ANKARA) - Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 kuruş ve 5 kuruş üretimden kalkmıştır haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, Darphane elinde malzeme olduğunu ve ihtiyaç olması halinde 1 kuruş ve 5 kuruş üreteceğini ifade etti. Bu madeni paraların tamamının maden maliyeti aslında nominal değerinin üzerinde. Hal böyle olunca birçok kötü niyetli kişi bu paraları toplayıp hurdacılara satabiliyor. Bir kuruşu yaklaşık 30 katına hurda değerine satabiliyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu konularla vakit geçireceğine yıllık 400 milyar eurodan fazla dış ticaret fazlası veren Almanya'nın, yıllık eksi 100 milyar dolarla kapatan Türkiye'yi kıskandığı iddialarını düzeltse daha doğru olmaz mı?" dedi.

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, bozuk paraların maliyetinin çok altında değerle sahip olduğunu belirterek, bunlar yerine 25 lira, 50 lira gibi paraların madeni olarak basılması gerektiğini belirtti. Erdemli, konuya ilişkin yayımladığı videoda, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 kuruş ve 5 kuruş üretimden kalkmıştır haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, Darphane elinde malzeme olduğunu ve ihtiyaç olması halinde 1 kuruş ve 5 kuruş üreteceğini ifade etti. Bakın bu 1 kuruş yüzde 90'ı bakır madeninden oluşan bir madeni paradır ve ağırlığı yaklaşık 2,2 gramdır. Bakır madenin de Londra borsasındaki fiyatı 560 lira olduğunu düşünerek bir hesap yaparsak yaklaşık 1 kuruşun 1,2 lira maliyeti var. Yani 120 kat daha fazla maliyeti var. Hal böyleyken Dezenformasyon Kurumu neden bu açıklamayı yaptı? Darphane bu paraları neden hala üretiyor? Anlaşılır gibi değil. Çünkü bu üretime karar verenler kendi aile şirketleri olsaydı herhalde 120 liraya ürettikleri bir ürünü 1 liraya satmazlardı. Ama devletin kurumunda belli ki işler farklı yapılıyor."

Burada 5 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruşun da 2,9 gram gibi bir ağırlığı var. Bunun da yaklaşık yüzde 65'i bakırdır. 10 kuruşun 3 gram gibi yaklaşık bir ağırlığı var. Bunun da yine yüzde 65'i bakır. Bu madeni paraların tamamının maden maliyeti aslında nominal değerinin üzerinde. Hal böyle olunca birçok kötü niyetli kişi bu paraları toplayıp hurdacılara satabiliyor. Bir kuruş için söylüyorum, yaklaşık 30 katına hurda değerine satabiliyor. Durum böyleyken Darphanemizin bu paraların üretimini durdurup bunların yerine maden maliyetlerinin nominal değerinin çok altında olduğu bir para birimi üretmesi gerekmiyor muydu? Örneğin 25 lira, 50 lira gibi. Hatırlarsanız insanlar bir kafede ya da kahvehanede otururken bir çay içtikten sonra ücretini hemen onun tabağının kenarına bir tane para koyarlardı. Bu şekilde ödemeler olurdu. Bundan neden kaçınılıyor anlaşılır değil. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu konularla vakit geçireceğine yıllık 400 milyar eurodan fazla dış ticaret fazlası veren Almanya'nın, yıllık eksi 100 milyar dolarla kapatan Türkiye'yi kıskandığı iddialarını düzeltse daha doğru olmaz mı?"