Kütahyalı fırın çalışanlarının zorlu mesaisi

Kütahyalı fırın çalışanlarının bunaltıcı sıcaklarda zorlu mesaisi

KÜTAHYA - Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'da da etkili olan yüksek hava sıcaklığı fırın işçilerinin çalışma şartlarını zorlaştırıyor. Kütahya'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi gösterirken, fırın işçileri odun ateşiyle yanan ve 200 dereceyi bulan fırınların başında mesai yapıyor.

Sıcak havalarda çalışma şartlarının zorlaştığını söyleyen fırın işletmecisi Talat Gemici, fırının sıcaklığına karşı vantilatörle önlem aldıklarını söyledi. Sıcak havalarda çalışmanın zor olduğunu belirten fırın işletmecisi Turan Bilen ise, sıcak havalarda hamurun çok dayanamadığını ve kolay bozulduğunu dile getirdi.

Fırın çalışanları, sıcaklara alıştıklarını ve ekmek parası için 200 dereceyi bulan fırın sıcaklığına katlandıklarını ifade ettiler.

(ŞEN-EFE-Y)