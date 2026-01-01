Haberler

Vali Işın, Yılbaşında Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte yılbaşında görev yapan polis, jandarma, sağlık ve Acil Çağrı Merkezi personelini ziyaret etti.

Vali Işın, polis kontrol noktaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi, Kütahya Şehir Hastanesi, Şehit Mehmet Kartal Polis Karakolu, İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Müdürlüklerini gezdi.

Gazetecilere açıklama yapan Işın, ziyarette bulundukları birimlerin 24 saat görev yaptığını söyledi.

Yılbaşı nedeniyle aldıkları tedbirleri yerinde görmek ve görevi başındaki personele moral vermek istediklerini dile getiren Işın, şöyle konuştu:

"Şu an görevi başındaki bütün arkadaşlarımızın yeni yıllarını tebrik etmek hem de yanlarında olduğumuzu ifade etmek için sahadayız. Bugün yılbaşı nedeniyle polis ve jandarmamızdan 1600 personelimiz sahada görev yapmaktadır. Gerekli her türlü tedbirler alınmıştır. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini ve otoritesini temin etmek adına çalışma yapıyoruz. İnşallah hiçbir problem yaşanmadan vatandaşlarımız yeni yıla girme hazırlıklarını yerine getirirler. Gerekli tüm tedbirlerin alındığını bir kez daha belirtmek isterim."

Herkesin yeni yılını tebrik eden Işın, 2026'nın daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Ziyarete, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür de katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
