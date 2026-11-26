Kütahya Tavşanlı'da kayıp 55 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Tunçbilek beldesindeki arama çalışmalarında 55 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu, cesedi hastane morguna gönderildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
Tunçbilek beldesine bağlı Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkisinde uzun yıllardır çobanlık yapan Mehmet Er (55), dün sabah hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.
Er'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AFAD, jandarma ve Tunçbilek Belediyesi ekiplerince dünden bu yana devam eden arama çalışmalarında Er'in cansız bedeni bulundu.
Er'in cesedi incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.