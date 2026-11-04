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Kütahya Tavşanlı'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma baskınında suçüstü yakalandı

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Kütahya Tavşanlı'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma baskınında suçüstü yakalandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma operasyonunda suçüstü yakalandı. Alanda 31 kazı malzemesi ile yer altı arama ve tespit cihazı ele geçirildi; şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede operasyon gerçekleştiren ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda ise 31 muhtelif kazı malzemesi ile yer altı arama ve tespit cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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