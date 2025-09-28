Kütahya Simav'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili, ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, Simav'da saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."