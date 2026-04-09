Haberler

Kütahya protokolü şehitlikleri ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Polis Haftası çerçevesinde Vali Musa Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, polis ve hava şehitliğini ziyaret etti.

Şehit kabirlerini tek tek ziyaret eden Vali Işın ve beraberindekiler, ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Tüm şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Işın, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını söyledi.

Şehitlik Özel Defteri'ni de imzalayan Işın, mesajında şehitlerin vatanın ve devletin bekası uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda ettiklerini vurgulayarak, emanetlerine gece gündüz demeden sahip çıkılacağını dile getirdi.

Anma programında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Ziyarette Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il protokolü, şehit yakınları ve polis teşkilatı mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

