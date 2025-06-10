Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının 7,71 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. İlgili kurumlar bölgede kontrollerini sürdürüyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğünde depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Simav ilçesi olduğunu hatırlattı.

Güvenlik güçleri ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Işın, "Depremde sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar olumsuz herhangi bir hadise yoktur. Can ve mal kaybımız intikal etmemiştir." dedi.

Işın, yetkili kurumların kontrol çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bölgeden gelen herhangi bir ihbar yoktur. Jandarma alan araştırması yapıyor. Oradan da olumsuz bir şey gelmedi. Simav'ın Yemişli köyünde daha önce 4,6 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti ve o değerin altında da 700'e yakın küçük depremler oldu. Bugünkü depremin merkez üssü de Yemişli. Yemişli ve etrafındaki 'pasif' olarak değerlendirebileceğimiz, kırılmış faylardır bunlar. Teknik olarak aldığımız bilgilere göre tehlike arz etmiyor. Her ihtimale karşı Simav'da bir kurtarma ekibini hazır bulunduruyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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