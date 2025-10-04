Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Haberler

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 10,4 kilometre olarak kaydedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 06.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
