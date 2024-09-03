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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Türk-Zambiyalı çift evlendi

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aile hekimi olan Dr. Muhammed Ali Demir ile nişanlısı Zambiyalı mühendis ve İngilizce öğretmeni Docus'un nikahları kıyıldı. Çift, Domaniç'te yaşamaya başlayacak.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 2 yıldır aile hekimi olarak görev yapan 29 yaşındaki Dr. Muhammed Ali Demir ile nişanlısı 26 yaşındaki Zambiyalı mühendis ve İngilizce öğretmeni Docus'un nikahları kıyıldı.

Aslen Uşaklı olan Demir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gördüğü dönemde, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Docus ile tanıştı. Zamanla ilerleyen ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, Domaniç'te yaşamaya başladı.

Domaniç Belediyesinde gerçekleşen nikah törenine, çiftin aileleri ve arkadaşları katıldı.

Dr. Muhammed Ali Demir, yaptığı açıklamada, kendisinin görevi dolayısıyla Domaniç'te olduklarını söyledi.

Hafta sonunda yapacakları düğünün ardından bu ilçede yaşamlarını sürdüreceklerini belirten Demir, "İkimiz de Domaniç'i çok sevdik. Bizim için çok önemli ve unutulmaz olan ailemizin kuruluş törenini, Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda yapmak bizlere ekstra mutluluk kaynağı oldu. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız da bu kararımızda bizlere destek oldu. Hepsine bir kez daha çok ama çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammed Ali Domaniç Güncel Yaşam

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