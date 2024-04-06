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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Samet Koyun göreve başladı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde rakiplerini geride bırakarak genç yaşta muhtar seçilen Samet Koyun, görevine başladı.

İlçe merkezinin en büyük mahallesi olan Hisar Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için 11 aday yarıştı.

Adaylardan 18 yaşındaki lise mezunu Samet Koyun, 160 oyla ipi en önde göğüsledi.

Görevi seçime katılmayan önceki muhtar Cahit Demiröz'den devralan Koyun, gazetecilere, genç yaşı nedeniyle kimsenin kendisinin aday olacağına inanmadığını söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Koyun, şöyle konuştu:

"Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Kendimi Domaniç'in en genç muhtarı sanıyordum ama Türkiye'nin en genç muhtarıymışım. 'Gençsin, yapamazsın.' diyenler oldu ama ben Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardayım. Sloganımız 'Kimsesizlerin kimsesi olmak'tı. Bunu da sağlayacağım ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğim."

Demiröz ise mahallede 2009'dan itibaren 3 dönem muhtarlık yaptığını ifade etti.

Samet Koyun'u cesaretinden dolayı kutlayan Demiröz, "Kendisine başarılar diliyorum. Ağabeyi olarak her zaman yardımcı olacağımı belirtmek isterim. Domaniç'e ve mahallemize hayırlı olsun." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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