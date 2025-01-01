Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ev yangını: 2 saatlik müdahale sonrası söndürüldü
Domaniç ilçesinde bir evde çıkan yangında, alevlere köylüler ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının, bacadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında, iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.
Muhacirler köyünde Şükrü Özdemir'e (57) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylüler alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Domaniç ve Tunçbilek belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının, bacadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.