Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

KÜTAHYA merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 76 şüpheliden 35'i, adliyeye sevk edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında örgüt lideri, örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahya'nın yanı sıra Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2'sinin örgüt lideri konumunda bulunduğu, 13'ün örgüt yöneticisi olduğu, 17'sinin ise örgüt üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca 52 şüphelinin, banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Kütahya'ya getirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce ifadesi alınan 35 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı