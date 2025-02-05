Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Kütahya ile Bursa Arasındaki Kara Yolu Kar Sebebiyle Kapatıldı

Kütahya ile Bursa Arasındaki Kara Yolu Kar Sebebiyle Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında yer alan kara yolu, kar yağışı ve tipinin etkisiyle geçici olarak ağır araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, bölgedeki kar temizleme çalışmalarına devam ediyor ve diğer sürüclere uyarılarda bulunuyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ağır araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç - İnegöl kara yolunun geçtiği 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yağış nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
img

Kar yağışını izlemek isteyen eski belediye başkanı hayatını kaybetti
img

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
img

Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Verdiği kilolar dikkat çekti

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.