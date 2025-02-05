Kütahya ile Bursa Arasındaki Kara Yolu Kar Sebebiyle Kapatıldı

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ağır araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç - İnegöl kara yolunun geçtiği 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yağış nedeniyle ağır araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.