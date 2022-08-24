Kütahya haberi! Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı Güncel Haberler Kütahya haberi... Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı Kütahya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı KÜTAHYA - Kütahya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, Adnan Menderes Bulvarı ve Mithat Paşa Caddesi üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası tıkanan rögarlar görevliler tarafından açıldı. Vatandaşlar, "Sağanak yağmur bir anda sele dönüştü. Araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti, görevlilerin müdahalesi ile sel suları tahliye edildi" dediler. Bu arada, sağanak yağmur nedeniyle 5 ayrı mahallede bazı evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu Kütahya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kütahya haberi! Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.