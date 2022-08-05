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Kütahya haberi | Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

Kütahya haberi | Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

Kütahya gündem haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu.

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uluoymak Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katından dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede bulunan Sait Ulutürk (80), çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilendiği belirlenen Ulutürk, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasara neden olan yangın, Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Ergün Caran - Güncel

İtfaiye Kütahya Güncel Haberler

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