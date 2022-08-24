Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya gündem haberi... Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Güncel Haberler

Kütahya gündem haberi... Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Gelen Kütahya haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otizmli genç kız için gerçeği aratmayan temsili düğün gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otizmli genç kız için gerçeği aratmayan temsili düğün gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle'de yaşayan aile, 18 yaşındaki otizmli kızları İnci Kaya'nın gelin olma hayalini gerçekleştirmek için düğün organizasyonu düzenledi.

Bir salonda yapılan düğün organizasyonuna Türk Kızılay Tavşanlı Şubesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek verdi.

Gelin arabası olarak süslenen ambulansla getirilen ve gelinlik giyen genç, babasının kollarında salona girdi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı temsili düğünde kına merasimi de düzenlendi.

Anne Hasibe Kaya, AA muhabirine, kızının çocukluğundan beri gelin olma hayali kurduğunu söyledi.

Kızının temsili düğünle çok mutlu olduğunu belirten Kaya, "Otizmli olan kızımın uzun zamandan beri gelinlik giyme, gelin olma hayali vardı. Son dönemde 'Anne ben büyüdüm, gelinlik giymeyecek miyim, benim elime kına yakılmayacak mı?' diye ısrarla sorunca, eşimle oturup düşündük. Gelinlik giymenin her genç kızımızın hakkı olduğu gibi İnci'nin de hakkı olduğunu düşündük. Bu sebeple bir yola çıktık. Güzel bir eğlence yaptık. 40 kişiyle başladık, 400 kişi olduk." dedi.

İnci Kaya da gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel

Hisarcık Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title