Haberler

Kütahya-Eskişehir kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Eskişehir kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki köprülü kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Aracında sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen araçlardan 43 ABP 622 plakalı çekici, Kütahya- Eskişehir kara yolu üzerindeki köprülü kavşakta önünde seyreden araca çarptı.

Yağışlı havanın etkisiyle duramadığı belirtilen 43 DK 443 plakalı kamyonet, 06 DIB 152 plakalı otomobil ve 43 ABF 336 plakalı kamyon da zincirleme kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.Ö, aracında sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü H.Ö'yü bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

Arap ülkesinin can damarını vurdular
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay kararı onadı

Akrabasına bir günde 45 mesaj attı! Hapis cezası onandı
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu