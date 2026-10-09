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Kütahya Emet'te kooperatifte zimmet operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

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Kütahya Emet'te kooperatifte zimmet operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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Kütahya Emet'teki Taşıcılar Kooperatifi'nde eski ve yeni yönetime yönelik usulsüzlük ve zimmet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. CİMER şikayetleri sonrası başlatılan soruşturmada şüpheliler cezaevine konuldu.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde Taşıcılar Kooperatifi'nde eski ve yeni yönetime yönelik düzenlenen 'Usulsüzlük ve zimmet' operasyonunda aralarında başkanların da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Emet Taşıcılar Kooperatifi'nde eski ve yeni yönetimi hakkında CİMER'e çok sayıda şikayet iletildi. Şikayetlerde usulsüzlük, zimmet, görevini kötüye kullanma iddiaları yer aldı. Emet Cumhuriyet Savcılığı'nca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmaların ardından savcılık talimatıyla polis ekiplerince operasyon düzenlenirken aralarında eski ve yeni yönetimin başkanı, başkan yardımcısı, denetleme kurulu üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde usulsüzlük, zimmet, görevini kötüye kullanma iddialarına yönelik ifadeleri alınan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusuna alınan 12 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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