Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Emet'te JASAT operasyonuyla 37 yıl 9 ay cezalı kadın hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Emet'te JASAT operasyonuyla 37 yıl 9 ay cezalı kadın hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Emet'te JASAT ve jandarma ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlüyü saklandığı evde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Emet ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

Katliamın bedelini canıyla ödedi!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo

Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

Tatlıses'in eski eşinden yeni iş hamlesi! Rotayı değiştirdi
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
Görünüşü nedeniyle eleştirilmişti! Rice'ın eşinin son hali bomba

Onu eleştirenleri bin pişman etti!

Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi

Parti parti dolaşıyor! Başkanın yeni rotası belli oldu
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış18

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fener taraftarını delirten olay! Hepsi "Bunu neden yaptınız?" diyor