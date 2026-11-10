Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Domaniç'te marangozun güneş enerjili ısıtma sistemine patent verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Domaniç'te marangozun güneş enerjili ısıtma sistemine patent verildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde marangozluk ve çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı güneş enerjili ısıtma sistemi için patent aldı. Sistem, mevcut kalorifer kazanına dışarıdan entegre edilerek güneş yeterliyken kazanı otomatik kapatıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde marangozluk ve çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı güneş enerjili ısıtma sistemi için patent aldı.

Yılmaz'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Güneş Enerjili ve Tasarruflu Bina Isıtma Sistemi" başlıklı projesine Türk Patent ve Marka Kurumundan patent, "Güneş Enerjisiyle Tuğlalı Isı Hapsetme Sistemi" başlıklı projesine ise "faydalı model" belgesi verildi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada geliştirdiği sistemin mevcut kalorifer kazanlarına dışarıdan entegre edilebildiğini, güneş enerjisinin yeterli olduğu zamanlarda kalorifer kazanının otomatik olarak devreden çıktığını söyledi.

Bu sayede yakıt tüketimini azaltmayı amaçladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığım bir projem vardı. Güneş enerjisini mevcut kazana entegre ederek tasarruf sağlayan bir kalorifer sistemi geliştirdim. Bunu başardık ve belgelerimizi aldık. Sistemimiz mevcut kazanlara dışarıdan kolayca entegre edilebiliyor. Güneş varken kazanı otomatik olarak kapatıyor ve ısıtmaya devam ediyor. Güneş yetersiz kaldığında ise mevcut kazanı yeniden devreye alıyor."

Yılmaz, güneş enerjisinin daha yaygın kullanılmasının karbon salınımının azaltılmasına ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sunabileceğini belirterek, geliştirdiği sistemi üretime kazandırıp daha fazla kişinin kullanımına sunmayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: AA
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi21

Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar
Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti14

Türk çiftin Japonya tatilinde akılalmaz olay! Altından çıkan şoke etti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
Bodrum'da Portekizlilerle çıkan kavgada başını yere çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Küfürleşme kavgaya döndü! 17 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz!
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti