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Kütahya Domaniç'te kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü

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Kütahya Domaniç'te kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. İlçede hava sıcaklığı sıfır dereceye düşerken Karayolları ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü.

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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