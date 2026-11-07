Kütahya Domaniç'te kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü

Kütahya Domaniç'te kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, 1500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. İlçede hava sıcaklığı sıfır dereceye düşerken Karayolları ekipleri yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü.
Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.