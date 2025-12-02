Kütahya'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Azalttı
Kütahya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir içi ve şehirler arası yollarda görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düşmesine neden oldu. Sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı. Sis etkisini öğle saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.
Kentte güzel manzaralar da oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.