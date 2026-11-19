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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen Ulusal Robot Yarışması tamamlandı.

Nafi Güral Fen Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, 13 ilden 250 öğrenci ile 80 danışman öğretmen katıldı.

Bilim, teknoloji ve üretim kültürünün yaygınlaştırılması, öğrencilerin robotik kodlama ve tasarım alanındaki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada öğrenciler, bilgi birikimleri ve özgün tasarımlarını sergiledi.

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Topuz, Hakan Gölpınar ve Hamdi Sarıöz ile Şube Müdürü Bilal Şen ve Nafi Güral Fen Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Topuz, törende yaptığı konuşmada, Kütahya Kendin Yap Atölyesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirildiğini hatırlattı.

Atölyenin faaliyete geçtiği günden bu yana 10 binden fazla öğrenciye ulaştığını aktaran Topuz, burada robotik kodlama, 3D tasarım ve mobil uygulama gibi farklı teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimler verildiğini ifade etti.

Bu eğitimlerle öğrencilerin üretkenlik, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Topuz, önümüzdeki yıllarda da robot yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Topuz, gençlerin bilime ve teknolojiye ilgi duymalarının ve bu alanlarda çalışmalar yürütmelerinin önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA