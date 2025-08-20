Kütahya'da Tren Kazası: Cep Telefonu ile Konuşurken Çarpan Tren Kadını Yaraladı

Kütahya'nın Perli Mahallesi'nde cep telefonuyla konuşan bir kadın, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kütahya'da, cep telefonuyla konuşurken fark etmediği trenin çarptığı kadın yaralandı.

Perli Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Sultan Gökçe (35), cep telefonuyla konuşurken trenin geçtiğini fark etmedi.

Azot fabrikasından gelen yük treninin çarptığı kadın, savrulup düşerek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
