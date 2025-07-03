Kütahya'da Trafo Yangını, Elektrik Kesintisine Yol Açtı

Kütahya'da bir trafoda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Paşabekir Sokak'taki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen trafo, mahalledeki bazı konutlarda elektrik kesintisine neden oldu.