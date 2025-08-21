Kütahya'da trafik kazası! İki kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da trafik kazası! İki kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 82 yaşındaki Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan yaşamını yitirdi. Yaralı otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Özhan (82) ile yanındaki eşi Ümmü Özhan hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Baki Gülşen, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da Gediz-Altıntaş kara yolu Gümüşlü köyü yol ayrımında Karaağaç köyünden Gediz yönüne giden Mehmet Özhan yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Baki Gülşen'in (19) kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan sürücüler Baki Gülşen ve Mehmet Özhan ile eşi Ümmü Özhan, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baki Gülşen'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bir kazada eğer modifiyeli bir kuş serisi varsa şüpheleri ona çeviririm.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredileri BDDK raporunda: 38,6 milyar boşa kullanıldı

İmamoğlu'nun metro aldatmacası! Alınan fonlar bakın nereye harcanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.