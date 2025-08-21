Kütahya'da trafik kazası! İki kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Özhan (82) ile yanındaki eşi Ümmü Özhan hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Baki Gülşen, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da Gediz-Altıntaş kara yolu Gümüşlü köyü yol ayrımında Karaağaç köyünden Gediz yönüne giden Mehmet Özhan yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Baki Gülşen'in (19) kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan sürücüler Baki Gülşen ve Mehmet Özhan ile eşi Ümmü Özhan, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baki Gülşen'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.