Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
M.S idaresindeki 43 SF 968 plakalı otomobil, Hayme Ana Caddesi'nde B.M.Ö. yönetimindeki kullandığı 06 RMJ 56 plakalı otomobile çarpıp devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilin yaralı sürücüsü B.M.Ö, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Bünyamin Doğan - Güncel