Kütahya'da çarpışan 2 araçtaki 8 kişi yaralandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Veli Y. idaresindeki 43 ACM 847 plakalı otomobil, Altıntaş Dumlupınar çevre yolundaki Gediz Kavşağı'nda, Özcan K'nin kullandığı 03 AGT 667 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Veli Y. ve Özcan K. ile araçlardaki 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 4 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.