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Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Adliye Kavşağı'nda gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 43 RC 965 plakalı otomobil ile Hanımçeşme Mahallesi istikametinden gelen K.Ö. idaresindeki 43 ACG 785 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü K.Ö. ile diğer otomobildeki A.K. ve T.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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