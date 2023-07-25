Kütahya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin A. (74) yönetimindeki 43 LS 837 plakalı otomobil, Gediz- Uşak karam yolunun 5. kilometresinde Muhammed Y'nin (28) kullandığı 03 VF 857 plakalı otomobile çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 43 LS 837 plakalı araçta bulunan Hamide A. (70), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel