Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 tekerlekli motosiklete arkadan çarpan otomobilin ardından, yardım için duran başka bir araca da çarparak 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şaban Özşahinler yönetimindeki 3 tekerlekli motosiklete, Domaniç-İnegöl yolunun 1. kilometresinde Mustafa Beyhan'ın kullandığı 43 NU 462 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazadan sonra yardım için duran Turgut Bilgili'nin kullandığı 43 AGF 029 plakalı otomobile, Hüseyin Talha Özdemir idaresindeki 11 AY 765 plakalı otomobil çarptı.

Yaşanan kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Şaban Özşahinler, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, motosiklete çarpan otomobil ve ardından yardım için duran araca başka bir otomobilin çarpması görülüyor.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
